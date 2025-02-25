شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يتعادل مع رواندا 1-1 فى الشوط الأول بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للكرة النسائية، الشوط الأول أمام نظيره الرواندي متعادلا بهدف لكل منهما، في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق منة طارق، وتعادل منتخب رواندا لينتهى الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي.

خاض منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من: "حبيبة صبري (1) – إيمان حسن (12) – نور خالد (4) – ندى عماد (6) – ياسمين عبد العزيز (7) – عهد طارق (18) – أميرة محمد (8) – نور عبد الواحد (3) – نهى طارق (11) – مهيرة علي (22) – حبيبة عصام (10)".

وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي (16) - رودينا عبد الرسول يحيى محمد (2) - ثريا أشرف عبد الله (5) - منار السيد هاني (21) - منة عزت عبد الحميد (19) - مروة توفيق أحمد (20) - يارا صبري بسيوني (14).

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منه الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.