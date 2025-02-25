شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ومعلول والساعى على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي 11 لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر غد، الأربعاء، علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة حرس الحدود 11 لاعبا هم: "يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول – طاهر محمد طاهر للإصابة ومصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - عمر الساعى و سمير محمد لأسباب فنية".

وضمت القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

وشهدت القائمة عودة عمر كمال عبد الواحد بعد غيابه عن لقاء القمة الأخير أمام الزمالك لأسباب فنية.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.