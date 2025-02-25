شكرا لقرائتكم خبر عن دولاب بطولات نور الشربينى نجمة الاسكواش يحكى قصص الإنجازات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فيديو لدولاب بطولات النجمة المصرية نور الشربيني، بطلة العالم في 7 نسخ والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش.

يأتي ذلك ضمن برنامج مخصص من الرابطة، يروي قصص نجاح اللاعبات الكبار في اللعبة، الأكثر حصدا للألقاب.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ90 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 12.

نجح ثنائي الاسكواش المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً للرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، في حصد بطولة تكساس للاسكواش، التي استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.