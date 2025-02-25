شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة حرس الحدود غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود، غدا الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي ضد حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقررة الساعة الرابعة عصر غد، الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جزء بدني خفيف، قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تقسيمة الكرة، فيما أدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعاته مع معاونيه على هامش المران، لمواصلة التحضير لمباراة الغد.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر بأحد الفنادق القريبة من استاد برج العرب، استعدادًا لمباراة حرس الحدود.