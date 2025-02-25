شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى 30-23 فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك علي نظيره البنك الأهلى بنتيجة 30-23 فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بواقع 4 مواجهات.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة على اللقب 8 أبريل المقبل.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .