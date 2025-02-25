الامارات | أرتيتا يرفض الاستسلام في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، رفع الراية البيضاء في السباق على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حيث طالب لاعبيه بمواصلة القتال حتى النهاية.

وتسببت خسارة أرسنال المباغتة صفر / 1 أمام ضيفه ويستهام يونايتد يوم السبت الماضي، في مباراته الأخيرة بالمسابقة، إلى جانب فوز ليفربول 2 / صفر على مضيفه مانشستر سيتي، في اتساع الهوة بين النادي اللندني والفريق الأحمر إلى 11 نقطة.

ويتربع ليفربول على القمة برصيد 64 نقطة من 27 لقاء، في حين يتواجد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة من 26 مباراة فقط.

ومع بقاء 12 مباراة فقط لمحاولة تقليص هذا الفارق الكبير مرة أخرى، شدد أرتيتا على أن التحدي لم ينته بعد، حيث يتوجه فريق (المدفعجية) لملاقاة مضيفه نوتينجهام فورست، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بهدف العودة لنتائجه الجيدة، التي قد تعيده للمنافسة حال تعثر فريق المدرب الهولندي أرني سلوت.

وقال أرتيتا «الحقيقة هي أن هناك الكثير من المباريات التي يتعين علينا خوضها، ويجب أن نستعيد مستوانا. يجب أن نتحلى بالمستوى والثبات والرغبة في العودة إلى اللعب مرة أخرى، وهذا ما سنفعله يوم الأربعاء».

أضاف المدرب الإسباني «من الناحية الحسابية، الأمر ممكن. أنت موجود، ويتعين عليك أن تلعب كل مباراة. قبل ثلاثة أيام كان بوسعنا تقليص الفارق، والآن أصبح الفارق كبيرا (من أجل اللحاق بهم). الأمر لا يهمنا، لكن يتعين علينا أن نستمر في التقدم».

وشدد أرتيتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لأرسنال «الصعوبة أصبحت أكبر مما كانت عليه قبل ثلاثة أيام، ولكن إذا كنت تريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، فسينبغي عليك القيام بشيء خاص، وفي ظل الظروف التي لدينا، ربما يتعين عليك القيام بشيء لم يفعله أحد آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز».

أوضح أرتيتا «كنا في موقف مختلف أيضا مؤخرا ونعلم مدى سرعة تغير الأمور. يجب علينا أن نكون هناك ونستحق الاستمرار في هذه المعركة».

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تحسنا في نتائج أرسنال، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 15 مباراة منذ نوفمبر الماضي، لكن الخسارة أمام ويستهام شكلت ضربة لآمال الفريق في صراع المنافسة على البطولة.