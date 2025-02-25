الامارات | غوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة أمام توتنهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن ناديه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن جاهزية النرويجي إيرلينج هالاند لمواجهة توتنهام هوتسبير.

ويحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة، ضيفا على توتنهام هوتسبير، غدا الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة.

وتسببت الإصابة في غياب هالاند عن مباراتي مانشستر سيتي أمام ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا وليفربول بالدوري الإنجليزي.

وكان هالاند أصيب خلال فوز مانشستر سيتي 4 / صفر على ضيفه نيوكاسل مطلع الأسبوع الماضي، ليتم استبداله قبل انتهاء اللقاء.

وقال غوارديولا: «سنعرف إذا كان سيشارك أم لا أمام توتنهام بعد التدريب، آمل ذلك لكنني لا أعرف بعد».

وتابع: «إنه يشعر بتحسن لكنه لم يتمكن من اللعب في آخر مباراتين، سنرى غدا».

وعانى توتنهام من نتائج متذبذبة هذا الموسم، مثل مانشستر سيتي، كما تعرض العديد من نجومه الأساسيين للإصابة، ومع ذلك، فقد فاز الفريق اللندني بآخر ثلاث مباريات في الدوري، وقال جوارديولا إن فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو سيقدم تحديا هائلا، خاصة على أرضهم.

وأضاف غوارديولا: «إنهم فريق رائع، يتمتع بالجودة».

وأردف: «إنهم يتميزون بسرعة الإيقاع والشراسة في التنقلات ولكن أعتقد أنهم مؤخرا لديهم عدد قليل من التمريرات الإضافية».

يذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بفارق 20 نقطة