شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مهمة لـ أنيس بوجلبان مع المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تسلم التونسي أنيس بوجلبان، المهمة الفنية للنادي المصري، بعد تعيينه مدرباً للفريق خلفاً لـ علي ماهر، والذي رحل عن النادي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى، إجراءات التعاقد مع المدير الفنى التونسى أنيس بوجلبان لتولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادى، وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم لينتهى بنهاية موسم 2026/2025.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي المصري عبر حسابها على فيس بوك: "اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، حاضر باش يرفع التحدي، أنيس بوجلبان مديرًا فنيًا للنسور الخضُر، رحبوا معنا بقائد النسور".

موعد أول تدريب لـ أنيس بوجلبان

يبدأ، اليوم الثلاثاء، أنيس بوجلبان المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، مهمته مع النادى المصرى، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن تعيينه مديراً فنياً للفريق البورسعيدى، ومن المقرر أن يتوجه المدرب التونسى إلى معسكر الفريق المقام بالكلية الحربية، وذلك للتعرف على اللاعبين وعقد جلسة معهم.

موعد أول مهمة لـ أنيس بوجلبان مع المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر بعد غدٍ الخميس، والتي ستكون بمثابة أول مهمة رسمية للمدرب التونسي

الجهاز الفني الجديد للمصري بقيادة أنيس بوجلبان

ووافق مجلس إدارة النادى على تشكيل الجهاز الفنى التونسى المعاون، والذى يضم إلى جوار بوجلبان كل من: أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا، محمد بن الحبيب تومى مدربًا لحراس المرمى، محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية، أشرف بن الهادى طيارى محللًا للأداء، حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.

ترتيب المصري في الدوري

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.