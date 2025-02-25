شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم يترقبون حسم مصيرهم مع القطبين قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

رغم انتهاء موسم الانتقالات الشتوية منذ أكثر من أسبوعين، مازال نجوم قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يخطفون الأنظار في ظل انتهاء عقودهم مع الناديين بنهاية الموسم الجاري، وفي حالة عدم التجديد، يحق لكل لاعب الرحيل مجاناً لأي فريق.

نجوم الزمالك

يعتبر رباعي الزمالك، محمود حمدي الونش مدافع الفريق، وعمر جابر وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد، من أبرز النجوم الذين ينتظرون حسم مصيرهم في القلعة البيضاء، خاصة وأن عقودهم تنتهي بنهاية الموسم، ويبذل مسؤولو الزمالك جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على أهم نجوم الفريق قبل انتهاء الموسم الجاري، حيث يعمل النادي على توفير الموارد اللازمة لتلبية طلبات اللاعبين وتجديد عقودهم.

نجوم الأهلي

في النادي الأهلي يبدو الوضع مشابهاً، حيث ينتظر ثلاثي الفريق الأحمر، رامي ربيعة، أكرم توفيق، وياسر إبراهيم، حسم مصيرهم مع النادي الأحمر قبل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وكان ثنائي الدفاع، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، أبديا ترحيباً بتجديد عقديهما مع النادي في وقت سابق، بينما لا يزال مصير أكرم توفيق غامضاً بين الأنباء التي تتردد عن استمراره مع الأهلي أو رحيله إلى الدوري القطري.