شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون جنيه قيمة جوائز كأس عاصمة مصر.. و10 ملايين نصيب البطل والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات الكبيرة والطفرة العالمية التي تشهدها العاصمة الإدارية، والتي تعد إحدى أهم معالم الجمهورية الجديدة.

وكشف أحمد دياب أن من حسن حظ رابطة الأندية وجود الثنائي سيف الوزيري ومحمد يحيي لطفي على رأس الشركة المتحدة للرياضة، كاشفا أن هناك مجهودات تمت بين الطرفين ساهمت في إنجاح منظومة كرة القدم بشكل كبير.

وأضاف دياب أنه تم بيع مسمى كأس الرابطة هذا الموسم بعد نجاح البطولة بشكل كبير، مؤكدا أن جوائز بطولة الرابطة ستصل لـ 25 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل أى نادي يشارك على 400 الف جنية نظير المشاركة فقط.





علي أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون

الرابع 1.5 مليون

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2024 - 2025 ، وانطلقت البطولة 10 ديسمبر بمباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 18 مارس 2025، على أن تقام الجولة الثالثة يوم 22 من الشهر ذاته، وتبدأ منافسات الجولة الـ4 في الأول من أبريل، على أن تقام الجولة الخامسة يوم 22 من الشهر ذاته.

وسبق أن توج فريقان فقط بالبطولات الثلاث السابقة وهما:

مودرن سبورت موسم 2021 - 2022

سيراميكا في موسم 2022 - 2023

سيراميكا في موسم 2023 - 2024