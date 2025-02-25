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أحمد دياب: تغيير مسمى كأس الرابطة إلى كأس عاصمة مصر

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أحمد دياب: تغيير مسمى كأس الرابطة إلى كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدني

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 05:26 م

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تغيير اسم مسمي كأس الرابطة إلى كأس عاصمة مصر.

 

ووجه دياب الشكر لمجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة خالد عباس، وكذا شركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري بمساعدتهما الدائمة للرابطة وتحملهم صعوبات الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2024 - 2025 ، وانطلقت البطولة 10 ديسمبر بمباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 18 مارس 2025، على أن تقام الجولة الثالثة يوم 22 من الشهر ذاته، وتبدأ منافسات الجولة الـ4 في الأول من أبريل، على أن تقام الجولة الخامسة يوم 22 من الشهر ذاته.

وسبق أن توج فريقان فقط بالبطولات الثلاث السابقة وهما:

مودرن سبورت موسم 2021 - 2022

سيراميكا في موسم  2022 - 2023

سيراميكا في موسم 2023 - 2024.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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