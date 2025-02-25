شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يهزم "الشباب" وديا بضربة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر للمحليين، على منتخب الشباب بهدف دون رد جاء من ضربة جزاء، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل، استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا، في ضوء التحضير لمباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول من تصفيات أمم إفريقيا للمحليين.

وواصل المنتخب الوطني للمحليين تدريباته تحت قيادة وائل رياض المدير الفني للفريق قبل السفر فجر الأربعاء المقبل إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة منتخبها المحلي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

وأدى المنتخب الوطني للمحليين تدريباته على فترتين يوميًا يتخللها محاضرات فنية.

وأكد وائل رياض المدير الفني للفريق ثقته في مجموعة اللاعبين المختارين لتمثيل مصر بالشكل الأفضل أمام منافس قوي، بالرغم من ضيق الوقت الذي يفصلنا عن المباراة.

وجاء قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود، حسين زكريا، محمد أبو النجا، أحمد طارق

الدفاع: أيمن أشرف، عبد الرحمن صميدة، مهاب سامى، احمد عيد، لؤى وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد

الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياسطى، محمد مجدى، يوسف الجوهرى، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء

الهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، على حسين