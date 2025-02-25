شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراته المقبلة ببطولة الدورى الممتاز، أمام فريق زد، وذلك بالجولة السادسة عشر من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وزد

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد فى الدورى وفق المقرر له سيكون في السابعة من مساء الخميس باستاد القاهرة، في مباراة يسعى من خلالها البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، لتحقيق أول فوز له مع الأبيض، بعد أن تعادل في المباراتين الماضية أمام بتروجت و الأهلى.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات.

نتيجة آخر مباراة للزمالك

وكانت اخر مباراة خاضها الزمالك تعادل مع الاهل ى بهدف لكل فريق، سجل للاهلى أشرف بن شرقى، بينما سجل للزمالك محمود بنتايج.

وتولى بيسيرو تدريب الفريق خلفا لجروس، وقاد بيسيرو الفريق خلال مواجهتى الأهلى وبتروجت، و التى انتهت كلا منها بالتعادل.