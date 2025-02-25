شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام على مدار 3 أيام ، وهى الأربعاء 26 فبراير والخميس 27 فبراير، والجمعة 28 فبراير.

وجاء مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر كالتالى..

مباريات الأربعاء

حرس الحدود والأهلى الساعة 4 بملعب برج العرب

مودرن سبورت والجونة الساعة 4 باستاد القاهرة

الاسماعيلى وفاركو الساعة 7 استاد الإسماعيلية

مباريات الخميس

سموحة والمصرى الساعة 4 استاد برج العرب

طلائع الجيش والبنك الأهلى الساعة 4 بجهاز الرياضة العسكرى

الزمالك وزد الساعة 7 باستاد القاهرة

مباريات الجمعة

غزل المحلة وانبى الساعة 4 استاد غزل المحلة

الاتحاد مع بيراميدز الساعة 7 استاد الإسكندرية

سيراميكا وبتروجت الساعة 7 استاد المقاولون العرب

وتنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.