شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 25 فبراير 2025 05:00 م
تنطلق غدا مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام على مدار 3 أيام ، وهى الأربعاء 26 فبراير والخميس 27 فبراير، والجمعة 28 فبراير.
وجاء مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر كالتالى..مباريات الأربعاء
حرس الحدود والأهلى الساعة 4 بملعب برج العرب
مودرن سبورت والجونة الساعة 4 باستاد القاهرة
الاسماعيلى وفاركو الساعة 7 استاد الإسماعيلية
سموحة والمصرى الساعة 4 استاد برج العرب
طلائع الجيش والبنك الأهلى الساعة 4 بجهاز الرياضة العسكرى
الزمالك وزد الساعة 7 باستاد القاهرة
غزل المحلة وانبى الساعة 4 استاد غزل المحلة
الاتحاد مع بيراميدز الساعة 7 استاد الإسكندرية
سيراميكا وبتروجت الساعة 7 استاد المقاولون العرب
وتنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.
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