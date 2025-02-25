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مواعيد مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى

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مواعيد مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 05:00 م

تنطلق غدا مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام على مدار 3 أيام ، وهى الأربعاء 26 فبراير والخميس 27 فبراير، والجمعة 28 فبراير.

وجاء مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر كالتالى..

مباريات الأربعاء

حرس الحدود والأهلى      الساعة 4    بملعب برج العرب
مودرن سبورت والجونة   الساعة 4    باستاد القاهرة
الاسماعيلى وفاركو         الساعة 7   استاد الإسماعيلية

مباريات الخميس

سموحة والمصرى  الساعة 4  استاد برج العرب
طلائع الجيش والبنك الأهلى  الساعة 4  بجهاز العسكرى
الزمالك وزد   الساعة 7  باستاد القاهرة

مباريات الجمعة

غزل المحلة وانبى   الساعة 4  استاد غزل المحلة
الاتحاد مع بيراميدز   الساعة 7  استاد الإسكندرية   
سيراميكا وبتروجت   الساعة 7  استاد المقاولون العرب

وتنقل قناة أون سبورت مباريات ، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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