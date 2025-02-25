أنيس بوجلبان يصل استاد الكلية الحربية استعدادا لقيادة المران الأول مع المصرى

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وصل التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد للمصري البورسعيدى، إلى ستاد الكلية الحربية استعدادا لقيادة المران الأول له مع فريق المصري.

ويقود أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد مران النادي المصري، بعدما تولى المسؤولية عقب فسخ التعاقد مع علي ماهر بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وكان علي ماهر نجح في قيادة المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعداً مع سيمبا التنزاني، كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.



انيس بوجلبان فى المصرى البورسعيدى