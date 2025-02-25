شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية أمام رواندا.. حبيبة ومهيرة تقودان الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة الإياب أمام المنتخب الرواندي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حبيبة صبري (1) – إيمان حسن (12) – نور خالد (4) – ندى عماد (6) – ياسمين عبد العزيز (7) – عهد طارق (18) – أميرة محمد (8) – نور عبد الواحد (3) – نهى طارق (11) – مهيرة علي (22) – حبيبة عصام (10).

وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي (16) - رودينا عبد الرسول يحيى محمد (2) - ثريا أشرف عبد الله (5) - منار السيد هاني (21) - منة عزت عبد الحميد (19) - مروة توفيق أحمد (20) - يارا صبري بسيوني (14).

كان منتخب مصر قد حسم لقاء الذهاب الذي أقيم بالعاصمة كيجالي يوم الجمعة الماضي (1 – 0) بتوقيع اللاعبة حبيبة عصام.