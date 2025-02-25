شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب سلاح الأهلى والزمالك للسيطرة على البطولات فى الألعاب الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يسعى ناديا الأهلى والزمالك السيطرة على مختلف البطولات فى الألعاب الجماعية سواء كرة القدم أو كرة اليد والطائرة والسلة، لذلك لجأ كل ناد إلى الاستعانة بمدربين أجانب فى الألعاب الجماعية لضمان تحقيق البطولات.

فى نادى الزمالك تم الاستعانة بالبرتغالى جوزيه بيسيرو لقيادة فريق كرة القدم خلفا للسويسرى جروس، وفى كرة السلة تم التعاقد مع كورو سيجورا لقيادة فريق الرجال خلفا لوائل بدر الذى تقدم باستقالته.

ونفس الأمر فى ألعاب الطائرة واليد، حيث يتولى كارلوس شوانكى تدريب فريق الكرة الطائرة ، بينما فرناندو بارييتو مدربا لفريق كرة اليد.

وبالنظر إلى النادى الأهلى فنجد أن من يتولى تدريب فريق كرة القدم، السويسرى مارسيل كولر ، وفى كرة السلة الإسبانى اوجستى بوش، ويتولى تدريب فريق كرة اليد ستيفان مادسن.

ويستعين الأهلى بالمدرب الأجنبى فرناندو مونزا لقيادة فريق الكرة الطائرة.

وتأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على اتحاد الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما تأهل رجال الطائرة بالنادى الأهلى إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادى دجلة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين