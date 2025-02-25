بطولة إنكلترا: أرتيتا لن يستسلم في سباق اللقب "إلا على جثتي"

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أنه لن يستسلم في سباق لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم "إلا على جثتي"، على الرغم من اعترافه بأن ثاني الترتيب يواجه تحديا تاريخيا صعبا للحاق بليفربول.

ويلعب أرسنال الذي يحتل المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الصدارة، مع مضيفه نوتنغهام فورست الأربعاء في المرحلة 27، بعد الخسارة أمام وست هام 0 1 الأسبوع الماضي ضمن المرحلة 26 التي شهدت فوز ليفربول على مانشستر سيتي حامل اللقب 2 0.

وشعر أرتيتا بخيبة أمل كبيرة بعد تلك الخسارة، خاصة أن فريقه المتأثر بالإصابات أنهى الموسمين الماضيين في الوصافة خلف سيتي.

ورفض المدرب الإسباني بشدة الاستسلام في مؤتمر صحافي عشية المباراة، مشددا على أنه لن يتخلى عن سباق اللقب "إلا على جثتي".

وتابع أنه "سأعود إلى المنزل" إذا فقد إيمانه بقدرة أرسنال على اللحاق بليفربول تحت قيادة الهولندي أرنه سلوت.

وأضاف "حسابيا الأمر ممكن. أنت هناك (في المنافسة)، عليك أن تلعب كل مباراة".

لكن مساعد مواطنه بيب غوارديولا في سيتي سابقا، أقرّ بضخامة حجم التحدي الذي يواجهه أرسنال الساعي إلى التتويج بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2004.

قال "الفوز بهذا الدوري في ظل الظروف التي نواجهها سيتطلب القيام بشيء لم يفعله أحد في تاريخ الدوري الإنكليزي".

وأردف "في النهاية، يجب أن تحقق عددا معينا من النقاط للفوز بهذا الدوري، وعلينا أن نصل إلى هذا العدد إذا أردنا أي فرصة لتحقيق ذلك. لكننا بالتأكيد سنواصل المحاولة".

ولعب أرسنال مباراة أقل مقارنة بليفربول، لكنه تأثر بسلسلة من الإصابات، خاصة في الخط الهجومي، إذ خرج كل من الألماني كاي هافيرتس والبرازيلي غابريال جيزوس من الحسابات حتى نهاية الموسم.

في المقابل، من المتوقع عودة الجناح الدولي بوكايو ساكا الشهر المقبل بعد غيابه منذ كانون الأول/ديسمبر، في حين أن البرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي غير متاح حاليا أيضا.

وسبق أن غاب قائد الفريق النروجي مارتن أوديغارد عن 12 مباراة بسبب إصابة في الكاحل.

قال أرتيتا إنه كان فخورا بصلابة فريقه وطموحه، مشيرا إلى أن الخسارة أمام وست هام كانت "قاسية جدا"، لكنه استطرد "الحقيقة هي أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات للعبها، وعليك أن تعود بقوة".