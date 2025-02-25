شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان ينضم لقائمة المدربين العرب فى الدورى المصرى.. والتونسى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري، عن تعيين التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق الترجي الجرجيسي التونسي، مديرا فنيا للفريق البورسعيدي، خلفا لعلي ماهر الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي المصري عبر حسابها على فيسبوك: "اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، حاضر باش يرفع التحدي، أنيس بوجلبان مديرًا فنيًا للنسور الخضُر، رحبوا معنا بقائد النسور".

التونسى الثالث فى مصر

ويعد أنيس بوجلبان هو المدرب التونسى الثالث الذى يعمل مدربا فى الدورى المصرى بعد الثنائى نصر الدين النابى "الإسماعيلى"، ومعين الشعبانى "سيراميكا والمصرى".

تولى التونسي نصر الدين النابي تدريب الإسماعيلى في 28 ديسمبر 2015، ليقود الدراويش فى 5 مباريات فقط تعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات، حيث تعادل أمام الشرطة بنتيجة (2-2)، قبل الخسارة أمام المصري (1-0)، والتعادل أمام سموحة (2-2)، ثم الخسارة أمام الأهلي (1-0)، ثم الخسارة أمام وادى دجلة (1-0)، لتنتهى رحلته سريعا مع الدراويش.

بينما خاض معين الشعبانى تجربتين فى الدورى المصرى، الأولى مع المصرى فى 21 سبتمبر 2021، وقاد الفريق في 38 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل مثلهم وخسر 16 مواجهة.

والثانية مع سيراميكا فى 26 يناير 2023، وقاد سيراميكا في 12 مباراة، حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين.

وسبق أنيس بوجلبان مدربون عرب فى العمل بالدورى المصرى، مثل الجزائري خير الدين مضوي "الإسماعيلى" وعبد الحق بن شيخة "مودرن سبورت"، بالإضافة إلى مواطنيه نصر الدين النابى ومعين الشعبانى.