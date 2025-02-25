شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لشيكابالا ودونجا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز،ونزل الجهاز الفني للفريق بقيادة بيسيرو بالحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب مواجهة زد المرتقبة.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة أخرى بالكرة لتجهيزهم بدنياً بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة،كما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات خططية خاصة للاعبين.

وتم خلال هذه الفقرة التركيز على بعض الجمل والأفكار الفنية الخاصة بخطة اللعب، وحرص بيسيرو ومعاونوه على توجيه اللاعبين خلالها وتصحيح الأخطاء،وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وخاض محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق تدريبات خاصة على هامش المران بجانب فقرة فنية بالكرة تحت إشراف الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني.

وعاد "شيكابالا" للتدريبات الجماعية مؤخراً بعد الانتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية ويسعي الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل الأنسب للفترة المقبلة،ويغيب نبيل عماد دونجا عن الفريق في المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.