شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25-2-2025 العديد من الأحداث المهمة وعلى رأسها تكليف مجلس إدارة نادى الزمالك ، لجنة التخطيط التي تم تشكيلها بالنادى، لإنهاء ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق.

لجنة التخطيط بالزمالك تستعد لـ"جلسة الحسم" فى ملف تجديد زيزو

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك ، لجنة التخطيط التي تم تشكيلها بالنادى، لإنهاء ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، و الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري ليكون الظهور الأول بالتشكيل الأساسى والظهور الثانى بالقميص الأحمر بعدما شارك بديلا فى مباراة الزمالك الأخيرة.

يستعيد الزمالك خدمات ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول، خلال مباراته المقبلة أمام زد بالجولة السادسة عشر من بطولة الدورى، والتى تجمع الفريقين فى السابعة من مساء بعد غد الخميس باستاد القاهرة.

بدأ مسئولو نادى الزمالك خطوات تفعيل بند شراء عقد المغربى محمود بنتايج للاستمرار مع الفريق بعد انتهاء إعارته المقرر لها نهاية الموسم الجارى.

يرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني من الاستمرار فى قيادة الفريق الأحمر أو رحيله أو التعامل معه بالقطعة، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري، وآخرها التعادل مع الزمالك وتوسيع الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري إلى 3 نقاط لصالح الفريق السماوي، وهو ما يجعل مهمة بطل الدوري في آخر نسختين فى الحفاظ على اللقب بالنسخة الحالية صعباً.

عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الزمالك ، جلسة مع التونسى أحمد الجفالى لاعب الفريق، أكد خلالها ثقته فى قدراته ومستواه الفنى، وطالبه ببذل أقصى جهد فى التدريبات الجماعية للتأقلم سريعاً مع الفريق.