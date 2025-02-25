شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا يسجل مواجهة مهمة، حيث يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر مارس المقبل أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا من المقرر لها أن تقام يوم 21 مارس المقبل، جاء وفق ما حدد الاتحاد الإثيوبى لكرة القدم، رغم إقامة المباراة فى المغرب بسبب رفض الكاف اعتماد الملاعب الإثيوبية.



القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر واثيوبيا



القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر واثيوبيا هى قنوات أون تايم سبورتس المصرية، بعدما حصلت على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.