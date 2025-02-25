موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى والقناة الناقلة

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يسجل موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود استكمال النادي الأهلي مشواره فى بطولة الدورى، باحثاً عن استعادة الانتصارات مع انطلاق الجولة 16 من عمر البطولة المحلية، وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية مع الزمالك فى قمة الكرة المصرية بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود

يلتقي النادى الأهلي مع حرس الحدود في الرابعة عصر غد، الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

ترتيب الأهلى فى الدورى

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 27 هدفا، واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ترتيب حرس الحدود

يعيش فريق حرس الحدود حالة من الانتعاشة الكروية في بطولة الدوري تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، ويحتل الحدود المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الحدود 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 آخرين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وحرس الحدود في مسابقة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.