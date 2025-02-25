شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزهور فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى علي نظيره الزهور بنتيجة 32-19 فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بواقع 4 مواجهات.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة على اللقب 8 أبريل المقبل.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى استاد القاهرة، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30.