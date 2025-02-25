شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك من تفعيل عقد شراء المغربى محمود بنتايج والان مع تفاصيل الخبر

ما زال ملف تفعيل عقد شراء المغربى محمود بنتايج نجم الزمالك يطفو على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة البيضاء، خاصة أن الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي وتسعى الإدارة فى الوقت الحالى للتفاوض مع ناديه سانت إتيان الفرنسي لتفعيل البند.

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومى الضوء عن أبرز الإجابات التي تخص هذا الملف خاصة أنه يشغل بال قطاع عريض من جماهير نادى الزمالك.

س: ما موقف الزمالك من تفعيل عقد شراء بنتايج؟

ج: استقر مسئولو نادى الزمالك على إعادة التفاوض مع نظرائهم فى سانت إتيان الفرنسي لتخفيض قيمة بند الشراء الذى يسمح للنادي الأبيض بشراء المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق، ويبلغ مليون دولار، ما يوازى قرابة 50 مليون جنيه مصرى.

س: هل يدفع الزمالك 50 مليون جنيه لتفعيل عقد شراء بنتايج؟

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند الشراء فى عقد المغربي محمود بنتايك لاستكمال رحلته مع القلعة البيضاء، ولكن ارتفاع قيمة تفعيله التى وصلت إلى مليون دولار دفع الأبيض إلى الاستقرار على إعادة التفاوض عليه مع النادى الفرنسي.

ما هي تفاصيل عقد بنتايج مع الزمالك؟

انضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

ماذا قال وكيل بنتايج عن استمرار اللاعب في الزمالك؟

ج: قال أحمد عرفة وكيل بنتايج:" عقد اللاعب قابل للتفاوض ومن الوارد تخفيض مبلغ الشراء النهائي وأضاف: تقسيط مبلغ الشراء وارد أن يكون متاحا، واللاعب سعيد جدا بالقميص الأبيض ويريد استكمال مسيرته مع الفريق، هو "لايق" على الزمالك".

ما هي آخر تحركات لجنة تخطيط الزمالك في الملف؟

وأوصت لجنة التخطيط بالزمالك على منح تفعيل بند الشراء الأولوية الفترة الحالية بالتواصل مع النادى الفرنسى والتفاوض حول المليون دولار، فى ظل تألق اللاعب مع الزمالك ومستواه اللافت، وكان آخره مباراة القمة امام الأهلي وحصوله على رجل المباراة، ومن قبلها أداؤه المتميز فى مباراة بتروجت.

ما موقف بنتايج من العروض بعد تألقه في الزمالك؟

ج: تعالت أصوات جميع محبي نادي الزمالك بضرورة تفعيل بند شراء اللاعب، خاصة في ظل وجود أكثر من نادٍ يرغب فى شراء اللاعب، أبرزها الأهلي وبيراميدز، في الوقت الذي يرغب نادي سانت اتيان فى استعادته، وهو ما يدفع الزمالك للتحرك سريعا لحسم هذا الملف، خاصة أن إدارة الزمالك سبق أن تفاوضت مع النادي الفرنسي من أجل تخفيض قيمة شراء اللاعب المحددة بمليون يورو.