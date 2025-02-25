شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز،وطالبهم بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري.

وشدد المدير الفني على ضرورة العمل فقط على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافس،وحرص بيسيرو على شرح بعض الأفكار الخططية للاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام زد.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي عصر اليوم الثلاثاء، وقام الجهاز الفني للفريق بأقيم قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو بالنزول بالحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب مواجهة زد المرتقبة.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة أخرى بالكرة لتجهيزهم بدنياً بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة،ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.