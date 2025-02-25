شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مؤتمر كأس الرابطة بمسماه الجديد اليوم بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

تقيم رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن التجديدات بشأن بطولة كأس الرابطة، موسم 2024-2025.

موعد مؤتمر الإعلان عن كأس الرابطة بمسماه الجديد

يعقد فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الخاص برابطة الأندية المصرية، للإعلان عن التجديدات بشأن بطولة كأس الرابطة.

ومن المقررالإعلان في المؤتمر عن كأس الرابطة بمسماه الجديد، في مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الصحفيين ووسائل الإعلام المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2024 - 2025 ، وانطلقت البطولة 10 ديسمبر بمباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 18 مارس 2025، على أن تقام الجولة الثالثة يوم 22 من الشهر ذاته، وتبدأ منافسات الجولة الـ4 في الأول من أبريل، على أن تقام الجولة الخامسة يوم 22 من الشهر ذاته.

وسبق أن توج فريقان فقط بالبطولات الثلاث السابقة وهما:

مودرن سبورت موسم 2021 - 2022

سيراميكا في موسم 2022 - 2023

سيراميكا في موسم 2023 - 2024.