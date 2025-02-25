شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يعود محمد هانى لاعب الأهلى لقيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري بعد جلوسه على مقاعد البدلاء فى مباراة الزمالك الاخيرة التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر غد، الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك أكرم توفيق أساسياً فى مباراة القمة الاخيرة على حساب محمد هانى بسبب رغبة كولر فى فرض التحفظ الدفاعى على تشكيل المارد الاحمر.

فى سياق مختلف ، يواصل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من شد عضلة السمانة.

وبدأ محمد مجدى أفشة تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد في عضلة السمانة تمهيداً للعودة للملاعب.

وتعرض أفشة للإصابة في التدريبات الأخيرة التي سبقت مباراة الزمالك ليغيب عن القمة التى انتهت بالتعادل 1/1.

وقد تصل مدة غياب أفشة عن الأهلي لـ 3 مباريات أي حتى نهاية الدور الأول من الدوري ، وخاض أفشة 25 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 8 أهداف ، وسجل أفشة أربعة أهداف في مختلف المسابقات بينما صنع مثلهم.

أما في مسابقة الدوري فشارك في 13 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.



يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.