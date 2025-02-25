شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة فى جناح سيتى كلوب بمعرض سبورتس إكسبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، بمعرض سبورتس إكسبو الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، الإثنين، حضورا كثيفا من جانب نجوم الرياضة.

كان في استقبال نجوم الرياضة والمهتمين بصناعتها ياسر الرملى رئيس مجموعة أندية سيتي ورئيس الشركة، أيمن صلاح نائب الرئيس، أحمد عبد الله، على عادل عضوا مجلس الإدارة وعدد من قيادات الشركة.

وتعد "سيتي كلوب" من الهيئات الرياضية الكبرى الحريصة على المشاركة السنوية في معرض سبورتس إكسبو لما يمثله من أهمية جعلته من أبرز الفعاليات الرياضية في الآونة الأخيرة.

وأكد ياسر الرملي رئيس "سيتي كلوب" على استمرار اهتمام أندية سيتي بوجودها في طليعة العارضين في المعرض بما يمثله من حداثة جمعت بين الرياضة والتكنولوجيا واسهاماته في تطوير الصناعة الرياضية في مصر بالإضافة إلى كونه نقطة تلتقي عندها المؤسسات الرياضية الدولية التي تسعى "سيتي كلوب" إلى تعزيز التعاون معها، كجزء من رؤيتها في العمل الرياضي على مستوى إدارة الأندية الحديثة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبصحبته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد افتتحا اليوم المعرض الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال شركة المدن للخدمات الرياضية التابعة لها.



الحضور



الرملي والدرندلي



الرملي



جانب من الحضور



جانب من فعاليات المؤتمر



فعاليات المؤتمر



مؤتمر سبورتس إكسبو