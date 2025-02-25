شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ناصر منسى، لاعب فريق الزمالك من قيادة هجوم فريقه أمام زد في المباراة المقبلة بالجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى، في ظل تألقه في المباراة الماضية أمام الأهلى بالقمة.

ويدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو الدفع بناصر منسى أمام زد، أساسيا، على أن يكون سيف الجزيرى على مقاعد البدلاء، في ظل تراجع مستواه، وقدرة ناصر منسى على إقناع المدير الفنى بقدراته في الملعب خلال الدقائق التي يشارك بها.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد مساء الخميس المقبل، بالأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى، بالمباراة التى تقام بإستاد القاهرة.

وتعادل الزمالك مع الأهلى إيجابيا بهدف لكل فريق، في المباراة السابقة التي جمعت الفريقين السبت الماضى، بملعب استاد القاهرة.

كان بيسيرو عقد جلسة مع التونسى أحمد الجفالى لاعب الفريق، أكد خلالها ثقته فى قدراته ومستواه الفنى، وطالبه ببذل أقصى جهد فى التدريبات الجماعية للتأقلم سريعاً مع الفريق.

وكشف بيسيرو للجفالى أن عدم التأقلم هو السبب فى عدم الاعتماد عليه فى مباراة القمة السابقة أمام الأهلي، مشيرا إلى أن سرعة التأقلم مع الفريق تعنى سرعة ظهوره فى المباريات، مثلما حدث مع صلاح الدين مصدق الذى شارك أمام الأهلي وتألق ونال إشادة الجميع.