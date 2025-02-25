شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم بامبو بشد فى العضلة الخلفية.. والمصرى يحسم مصيره من مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض كريم بامبو مهاجم النادي المصري، للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران الفريق البورسعيدي استعداداً لمباراة سموحة المرتقبة في الدوري، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للفريق مصير اللاعب من اللقاء المنتظر خلال الساعات المقبلة.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته لمواجهة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس.

ويقود أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد مران النادي المصري، بعدما تولى المسؤولية عقب فسخ التعاقد مع علي ماهر بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وكان علي ماهر نجح في قيادة المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعداً مع سيمبا التنزاني، كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.