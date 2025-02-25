شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالزمالك تستعد لـ"جلسة الحسم" فى ملف تجديد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك ، لجنة التخطيط التي تم تشكيلها بالنادى، لإنهاء ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، و الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

وتتكون لجنة التخطيط بالزمالك من حسين لبيب رئيسا للجنة، وأحمد حسام ميدو، حازم إمام وعمرو الجناينى في العضوية.

ومن المقررأن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع زيزو ووالده خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف ومصير اللاعب ، سواء بالتجديد للزمالك أو الرحيل إلى ناد آخر، وفقا للعروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

كان الإعلامى سيف زاهر، أكد أن والد أحمد سيد زيزو فتح باب التفاوض فى الوقت الحالى مع 3 أندية قطرية، وهناك عروض قوية للاعب، من الوكرة والشمال اللذين يسعيان للتعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "والد زيزو فى الوقت الحالى فاتح خطوط المفاوضات مع 3 أندية وتلقى عروضا قوية من الوكرة والشمال القطريين وينتظر جلسة الزمالك".

وأضاف سيف زاهر: "والد زيزو يمتلك عروضا قوية وسيعرضها على الزمالك، لو الزمالك هيدفع نفس العروض سيجدد عقده، ولو مش هيدفع نفس الأرقام لن يكون هناك تضحيات فى هذا الأمر".

وتابع سيف زاهر: "حتى الآن الوضع بهذه الصورة، ومفيش مفاوضات من جانب الأهلى حتى الآن، ووالد زيزو يستمع لكل العروض من كل الأندية وينتظر موقف الزمالك".