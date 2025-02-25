شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون السابق يكشف سر سلفة الـ 250 جنيه لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

كشف حلمى علام لاعب المقاولون العرب السابق، كواليس نزول النجم العالمي محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الانجليزي سوق الجمعة لشراء حذاء عندما كان فى المقاولون العرب.

وقال حلمى علام فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، "فى عام 2007 جاء محمد صلاح الى المقاولون العرب قادما من مقاولون طنطا ونظرا لغلاء أسعار أحذية كرة القدم حصل معظم لاعبى فريق المقاولون " سلفة " من رئيس القطاع بالمقاولون مغربى وقيمتها 250 جنيها ونزلنا يوم الجمعة الساعة 5 الفجر وكان سعر الحذاء حينها 200 جنيها".

وأشار حلمى، إلى أنه برفقه محمد صلاح استقلا "ميكروباص" السيدة عائشة من أمام مقر النادي وتم شراء الحذاء والعودة على صلاة الجمعة، موضحا: أنه مازال على تواصل مع النجم العالمى محمد صلاح.

وأكد، أن صلاح برغم وصوله الى العالمية لم يتغير وما زال حريصا على التواصل مع كل زملائه وهو من يحرص على الاطمئنان على كل زملائه السابقين .