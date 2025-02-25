شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بأشرف بن شرقى فى تشكيل الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري ليكون الظهور الأول بالتشكيل الأساسى والظهور الثانى بالقميص الأحمر بعدما شارك بديلا فى مباراة الزمالك الأخيرة.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر غد، الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

سجل المغربي أشرف بن شرقي ظهوراً مميزاً بعد عودته من جديد إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي، ليظهر فى مواجهة فريقه السابق الزمالك، في أول مباراة بالقميص الأحمر، ويخطف أنظار الجميع خلال القمة 129 التي جمعت القطبين، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

عادل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، إنجاز إمام عاشور بين لاعبي الجيل الحالي، بعدما نجح الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء في هز شباك فريقه السابق نادي الزمالك، وسجل هدف التقدم للنادي الأهلي على حساب الزمالك في مباراة القمة 129، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل.

وانتقل أشرف بن شرقي إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، وكان المغربي قد سبق له تسجيل هدفين في الأهلي خلال لعبه مع الزمالك.

سجل أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية، بعد إحراز هدف الاهلى الوحيد فى مرمى الزمالك بالدقيقة 72 من عمر مباراة القمة ليقتحم قائمة أصحاب المائة هدف بعد تسجيله في أول ظهور له مع الفريق الأحمر.

رغم تسجيله في شباك فريقه السابق، حصد أشرف بن شرقي احترام جماهير الأهلي والزمالك، بعدما رفض الاحتفال عقب تسجيله لهدف الأهلي، معرباً عن احترامه لجماهير الزمالك، وهو ما انعكس بردود أفعال إيحابية أشادت باللاعب من عشاق القطبين.