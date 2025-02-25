شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار الحكم شاهندة المغربى للمشاركة فى معسكر الإعداد لكأس العالم للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ، الحكمة الدولية شاهندة المغربى للمشاركة في معسكر الاستعداد لبطولة كأس العالم للسيدات، ويقام المعسكر في قطر خلال الفترة من 3 حتى 7 مارس المقبل.

وشاركت شاهندة المغربى في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في كولومبيا العام الماضى، وأدارت 4 مباريات أبرزها مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

فى السياق ذاته، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكمة الدولية شاهندة المغربى لإدارة مباراة أوغندا وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما.

ويضم الطاقم كلا من شاهندة المغربى حكمة ساحة، يارا عاطف ومى حسن مساعدتان، نورا سمير حكمة رابعة، وتقام المباراة في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم 8 مارس المقبل.