موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى الدورى والقنوات الناقلة

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يستعد فريق بيراميدز لخوض تحد جديد بمسابقة الدوري، في مهمة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما انفرد بالقمة مبتعداً عن الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

يلتقي فريق بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء الجمعة المقبلة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

ترتيب بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها السماوي بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري

يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندرى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.