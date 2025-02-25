شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث: الجندى ساهم فى تحسين مكانة مصر باللعبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد روبيرت ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أن البطل الأوليمبي أحمد الجندي ، ساهم بقوة في شهرة مكانة مصر في الخماسي الحديث عالميا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، في المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة كأس العالم التي تنطلق اليوم ، أنه كان يتابع الجندي منذ الصغر، وكان يشعر أنه سيصبح بطلا.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث و روبيرت ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث فضلا عن البطل الأوليمبي أحمد الجندى.

وستقام البطولة علي ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتي 1 مارس المقبل، بمشاركة 450 لاعب ولاعبة، وهي أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي تم إلغائها بعد أولمبياد باريس 2024.

وأعلن اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان، ان 42 دولة أكدت مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث والمقررة بالقاهرة، والتي تعد أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من "فنزويلا، أوزباكستان، الكويت، السعودية، الهند، فرنسا، المجر، اسبانيا، أمريكا، لبنان، الدومنيكان، إيطاليا، النمسا، أستراليا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، بولندا، سنغافورة، بريطانيا، جنوب إفريقيا، جورجيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، الإمارات، السودان، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جامبيا، غانا، السنغال، نيجيريا، عدد 2 دولة من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".

يذكر أن المنتخب الوطني المصري سيشارك في البطولة بالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 24 لاعبا ولاعبة، بواقع 12 لاعبا و 12 لاعبة.