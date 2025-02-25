شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: نشر الخماسى الحديث فى يد الجندى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يري شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث أن نشر اللعبة فى يد البطل الأوليمبي أحمد الجندى خلال المرحلة المقبلة.

وقال العريان في المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة كأس العالم التي تنطلق اليوم، إن هدف الاتحاد خلال المرحلة القادمة مواصلة مشوار تحقيق الذهب في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار العريان إلي أن أصبحت مصر لها الزيادة في تنظيم الأحداث العالمية علي صعيد الخماسي الحديث بفضل البنية التحتية.

وشهد المؤتمر الصحفى حضور كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وروبيرت ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث فضلا عن البطل الأوليمبي أحمد الجندى.

وستقام البطولة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتي 1 مارس المقبل، بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة، وهي أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي تم إلغائها بعد أولمبياد باريس 2024.

وأعلن اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان، ان 42 دولة أكدت مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث والمقررة بالقاهرة، والتي تعد أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من "فنزويلا، أوزباكستان، الكويت، السعودية، الهند، فرنسا، المجر، اسبانيا، أمريكا، لبنان، الدومنيكان، إيطاليا، النمسا، أستراليا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، بولندا، سنغافورة، بريطانيا، جنوب إفريقيا، جورجيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، الإمارات، السودان، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جامبيا، غانا، السنغال، نيجيريا، عدد 2 دولة من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".

يذكر أن المنتخب الوطني المصري سيشارك في البطولة بالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 24 لاعبا ولاعبة، بواقع 12 لاعبا و 12 لاعبة.