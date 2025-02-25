شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: زيادة عدد فرق مصر بدورى أبطال أفريقيا مجرد كلام داخل "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامى أحمد شوبير إن أول وثانى ترتيب الدورى يشاركان في بطولة دورى أبطال أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية، فلدينا الأهلى وبيراميدز فى دورى الأبطال، والزمالك والمصرى بالكونفدرالية، لذلك نرى الزمالك يشارك بالكونفدرالية عامين متتالين.

وأضاف شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة إف إم أن هناك كلام وأقاويل داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن زيادة حصة مصر فى المشاركة الأفريقية، أي أنه بدلا من مشاركة فريقين من الدورى العام بـ بطولة دورى أفريقيا سيصل العدد إلى 3 ، ولكن حتى الآن ليس هناك أي معلومة مؤكدة.

وأوضح شوبير أن كل هذا كلام وليس لدى أي فرد خبر يقين عن هذا الأمر حتى هذه اللحظة.

وبالانتقال الى مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، أشاد شوبير موقف إمام عاشور بعد قيامه بزيارة اللاعب فى منزله ، لدعمه و الاطمئنان عليه فى ظل أزمته الصحية.