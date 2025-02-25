فورمولا واحد: الأنظار شاخصة في تجارب البحرين نحو هاميلتون باللون الأحمر

الرياص - اسماء السيد - اَلصَّخِير (البحرين) : تمنح حلبة البحرين الدولية في الصخير اعتبارا من الأربعاء إشارة انطلاق الموسم الجديد لبطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك من خلال استضافتها التجارب الشتوية التحضيرية الوحيدة، حيث ستكون الأنظار شاخصة نحو بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون باللون الأحمر لفريق فيراري.

وبعد أسبوع من أمسية تقديم السائقين التي نظمت وسط ضجة كبيرة في لندن، ستكون الأجواء أكثر هدوءا في حلبة البحرين الدولية حيث سيكون أمام الفرق عمل شاق قبل أسبوعين من أول سباق الذي تستضيفه أستراليا في 16 آذار/مارس.

حتى إن باتت ألوان السيارات معروفة بحلاتها الجديدة ورؤية بعض الصور لها على الحلبات، فإن هذه الأيام الثلاثة من اختبارات قبل الموسم ستسمح لنا بمعرفة المزيد عن الأداء المتوقع أن يكون متقاربا جدا هذا الموسم، سواء بالنسبة لفرق الطليعة أو الفرق الأخرى.

وتوقع المدير الفرنسي لفريق فيراري فريديريك أن يكون الموسم الجديد "استمرارا للعام الماضي مع أربعة فرق (ريد بول وماكلارين وفيراري ومرسيدس) قادرة على الفوز بالسباقات وقادرة على الفوز بالبطولة. ستكون معركة جيدة".

في هذا الموسم الأخير قبل الثورة التجديدية في عام 2026 الذي سيشهد تغيّرات هائلة في القوانين التقنية سواء بالنسبة للمحرك أو الهيكل، فإن التقارب الذي شهده 2024 سيستمر في الموسم الجديد، ما يجعل مهمة التوقع بالنتائج صعبة جدا.

وستكون سيارات هذا العام بمثابة امتداد للعام الماضي، وحتى لو عملت الفرق بجد خلال الفترة القصيرة لما قبل الموسم لتحسين وضعها. التركيز الأكبر سيكون على موسم 2026 وستتوقف الفرق قريبا جدا عن تطوير سيارة 2025 لتركيز جميع مواردها على سيارة العام المقبل.

وبانتظار تبلور الأمور مع تقدم الموسم المكون من 24 جولة، ستستغل الفرق العشرة هذه الأيام الثلاثة الخليجية لمعرفة المزيد عن سياراتها وضبط الإعدادات استعدادا للسباق الافتتاحي.

هاميلتون للارتقاء إلى مستوى التحدي الجديد

رغم ضرورة عدم التسرع في استخلاص الاستنتاجات، فإن التجارب الشتوية التي أجريت العام الماضي سمحت باكتشاف تفوق ريد بول أو الصعوبات الكبيرة التي واجهها فريق ألبين.

لكن قبل الحديث عن الأوقات المتوقع تسجيلها، فإن حلبة الصخير ستكون قبل كل شيء مسرحا للحدث الذي انتظره الجميع بفارغ الصبر لمدة عام: اللفات الرسمية الأولى لهاميلتون على متن سيارة فيراري، وهو الذي أمضى المواسم الـ12 الماضية بألوان مرسيدس.

ويطارد "السير" البالغ 40 عاما والذي توّج للمرة الاخيرة مع "الأسهم الفضية" عام 2020، لقبه الثامن القياسي بهدف فك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

ومنذ فقدانه عام 2021 اللقب لصالح سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في الجولة الختامية على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي في سباق أثار الكثير من الجدل، حلّ البريطاني سادسا وثالثا ثم سابعا في الأعوام الثلاثة الاخيرة، وشاهد منافسه اللدود "ماد ماكس" يحكم قبضته في تلك الأعوام.

أسعد هاميلتون مشجعيه بتجربة سيارة أس أف 25 الجديدة على حلبة فيراري في فيورانو مودينيزي في ضواحي مودينا شمال إيطاليا.

ألهب وصوله الحماس في قلوب جماهير سكوديريا التي تنتظر لأكثر من 15 عاما بفارغ الصبر العودة إلى مسار الانتصارات، حيث يعود آخر لقب للسائقين إلى 2007 مع الفنلندي كيمي رايكونن، والصانعين إلى 2008.

قال هاميلتون في أول مؤتمر صحافي له الأربعاء مرتديا الزي الأحمر "لقد عملت مع فريقين بطلين للعالم من قبل (ماكلارين ومرسيدس)، وأعرف كيف يبدو الفريق الفائز. الشغف هنا لا يقارن والفريق يملك كل المكوّنات اللازمة للفوز ببطولة العالم. الأمر يتعلق فقط بجمع كل شيء معا".

وأضاف صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات (105) والانطلاق من المركز الأول (104) من بين عدة أرقام في الفئة الأولى "فريق فيراري مختلف تماما. بمجرد ارتداء البدلة ودخول المرآب وارتداء الخوذة والجلوس على المقعد، تشعر بشغف لا يصدق. كل شيء مثير. عندما كنت طفلا، كنت أحلم بالتسابق لصالح فيراري، وما زلت أقرص نفسي لأصدق أن هذا يحدث حقا".

خمسة وافدين جدد

وستسمح اختبارات البحرين لخمسة وافدين جدد بتجربة شعور القيادة كسائقين أساسيين وليس سائقي تجارب او احتياط، والحديث هنا عن الأسترالي جاك دوهان (ألبين)، البريطاني أوليفر بيرمان (هاس)، البرازيلي غابريال بورتوليتو (ساوبر)، الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (مرسيدس) والفرنسي إيزاك حجار (رايسينغ بولز).

وفي حين خاض النيوزيلندي ليام لاوسون، الزميل الجديد لبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن في فريق ريد بول، 11 سباقا في 2023 و2024 مع الفريق الرديف لريد بول (ألفا تاوري ثم آر بي)، فإن أنتونيلي وبورتوليتو وحجار لا يملكون أي خبرة في الفئة الأولى وسيتعيّن عليهم استيعاب الكثير من المعلومات هذا الأسبوع، فيما اختبر بيرمان الشعور في ثلاثة سباقات الموسم الماضي مع فيراري وهاس، ودوهان مرة واحدة في السباق الختامي للموسم الماضي.