شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد وسام أبو على لقيادة خط هجوم الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق لقيادة خط هجوم المارد الاحمر فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدورى.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وغاب وسام أبو علي عن تدريبات ومباريات الأهلي وتحديداً منذ مباراة فاركو التي أقيمت يوم 22 يناير الماضي في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز وإنتهت بالتعادل 1-1 بسبب إصابته في العضلة الخلفية ولكنه شارك كبديل فى الدقائق الاخيرة من عمر مباراة المارد الاحمر مع الزمالك والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.