شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسى يتصدر قائمة صناع الفرص فى الدورى المصرى.. وتواجد الشيبى والديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإحصائيات الخاصة بالدوري المصري هذا الموسم عن أكثر اللاعبين خلقًا للفرص، حيث تصدر الجزائرى أحمد قندوسي، لاعب سيراميكا، القائمة بـ6 فرص محققة، ليؤكد دوره الكبير في خط وسط فريقه رغم ابتعاده عن المنافسة على اللقب.

وجاء المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، في المركز الثاني بصناعته 5 فرص، ليبرز إمكانياته الهجومية العالية ودوره المؤثر رغم مركزه الدفاعي، مما يعكس جودته الفنية الكبيرة.

وفي المركز الثالث، تساوى كل من كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري، وفخري لاكاي، مهاجم سيراميكا، بعدما صنع كل منهما 4 فرص لزملائه، وهو ما يؤكد قوة الحلول الهجومية لسيراميكا رغم نتائجه غير المستقرة هذا الموسم.

ويبرز كريم الديب كأحد أفضل لاعبي الدوري، نظرًا لاستمرارية مستواه وتأثيره الكبير في أداء الاتحاد، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق السكندري.

وتنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع حرس الحدود مع الاهلى ومودرن سبورت مع الجونة والإسماعيلى مع فاركو.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود & الأهلى..4 عصراً

مودرن سبورت & الجونة..4 عصراً

الإسماعيلى & فاركو..7 مساءً

الخميس 27 فبراير

سموحة & المصري البورسعيدى.. 4 عصراً

الزمالك & زد إف سى..7 مساءً

طلائع الجيش & البنك الأهلى..7 مساءً

الجمعة 27 فبراير

غزل المحلة & إنبى.. 4 عصراً

الاتحاد السكندري & بيراميدز.. 7 مساءً

سيراميكا & بتروجت.. 7 مساءً