شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للمحليين مع جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض، مباراتين غاية فى الأهمية أمام جنوب أفريقيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامتها فى أغسطس 2025 فى تنزانيا وأوغندا وكينيا.

موعد مباراة منتخب المحليين مع جنوب افريقيا

موعد مباراة منتخب المحليين مع جنوب افريقيا سيكون فى الرابعة عصر الجمعة المقبل بتوقيت البلدين باستاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين المعروفة باسم مدينة الورود، على أن تقام مباراة العودة فى الإسماعيلية يوم 9 مارس المقبل فى تمام التاسعة مساء.

وحال تخطي المنتخب الوطني للمحليين المرحلة الأولى من التصفيات، سيواجه الفائز من منتخبي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية والأخيرة بالتصفيات، وتقام مباراة ذهاب المرحلة الثانية في الفترة من 2 إلى 4 مايو على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 9 حتى 11 من نفس الشهر.

وتطير بعثة منتخب مصر للمحليين، بقيادة وائل رياض ، إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم، الثلاثاء، لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين والمحدد لها الجمعة المقبل.

وانتظم المنتخب الوطني للمحليين في معسكر مغلق بمعسكر المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، السبت الماضي وحتى موعد السفر إلى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين .

وتضم القائمة 26 لاعبًا هم: محمود أبو السعود (المقاولون) - حسين زكري (وي) - محمود أبو النجا (وادي دجلة) - أحمد طارق سليمان (بروكسي)

أيمن أشرف (البنك الأهلي) - محمود إبراهيم (القناة)- عبد الرحمن صميده (غزل المحلة) - مهاب سامي (انبي) - أحمد عيد (المصري) - لؤي وائل (المقاولون)- سيد نيمار (البنك الأهلي) - شريف رضا (سموحة) - أحمد خالد (وي)- محمد صادق (سيراميكا) - أحمد خالد كباكا (مودرن) - رامز ميلاد (أبو قير) - محمد عنتر (المقاولون) - محمود دياسطي (دجلة) - يوسف الجوهري (المصري)- مصطفى جمال (المقاولون) - محمود طلعت (وادي دجلة)- محمد بهاء (وي) - محمد مجدي (أبو قير) - مروان عثمان (سيراميكا) - محمد السيد شيكا (كهرباء الاسماعيلية) - علي حسين (وادي دجلة).