شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين ببيراميدز لاستكشاف الطلائع قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفنى للبنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش فى الدورى، وآخرها مواجهة بيراميدز، التى جمعت الفريقين فى الجولة 15 الماضية من عمر المسابقة، وانتهت بفوز السماوى بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف فى فريق الطلائع قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقبلة، والتى تجمع الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى.

ويفتقد البنك الأهلى خدمات لاعبه الغانى إسحاقو يعقوبو في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش بالدوري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على الإنذار الثالث في مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري.

وكان البنك الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البنك الأهلي عروضه القوية في الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، حصدها خلال مشواره ببطولة الدوري، بعد خوض 15 جولة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو البنك الأهلي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

من جانبه أعرب طارق مصطفى عن سعادته بمواصلة الانتصارات والعروض القوية، وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات عقب مواجهة الاتحاد، "لم يكن التوفيق حليفنا في البداية ولكننا اكتسبنا احترام الجميع، لسنا من الفرق التي تعاقدت مع العديد من اللاعبين، تعاقدنا مع 8 فقط وهناك فرق ضمت 15 أو 16 لاعبا ولكن المسألة بالكيف وليس الكم".