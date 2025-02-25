شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر والسعيد وشحاتة فى وسط ملعب الزمالك أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الزمالك خدمات ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول، خلال مباراته المقبلة أمام زد بالجولة السادسة عشر من بطولة الدورى، والتى تجمع الفريقين فى السابعة من مساء بعد غد الخميس باستاد القاهرة.

وكان ناصر ماهر قد غاب خلال المباريات الثلاثة الماضية أمام فاركو وبتروجت والأهلى لتوقيع عقوبة الإيقاف على خلفية الأحداث التى قام بها خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلى.

وتأتى عودة ناصر ماهر بجانب عبد الله السعيد ومحمد شحاتة، فى ظل غياب محمود جهاد الذى يعانى من الإصابة بالعضلة الخلفية ويخضع على إثرها إلى تدريبات تأهيلية فى الجمانزيوم، وبرنامج تأهيلى خاص تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك، بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا للإيقاف لتراكم البطاقات.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة زد إف سى المقبلة، بعض التغييرات البسيطة خاصة فى ظل عودة بعض المصابين والإيقافات أبرزهم ناصر ماهر، ومحمود شيكابالا.