شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تضامنية مع إبراهيم شيكا فى الوسط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الوسط الرياضى على دعم إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، والتضامن معه فى ظل الحالة الصحية التى يمر بها، ومعاناته من مرض السرطان الذى سيطر على جسده خلال الأشهر الماضية.

وقام إمام عاشور لاعب الأهلى بزيارة شيكا، فى منزله، للاطمئنان عليه ورفع معنوياته، والوقوف بجانبه فى مرضه، حيث نشر خالد الغندور صورة للاعب الأهلى مع والده خلال الزيارة، وطلب من اللاعبين دعم ومساندة شيكا قائلا: "برافو إمام عاشور ووالده زيارة إبراهيم شيكا ورفع معنوياته والوقوف بجانبه فى مرضه وعقبال بقية اللاعبين".

كما كشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحى يتابع حالة إبراهيم شيكا بانتظام ووجه 6 استشاريين متخصصين للاطمئنان عليه، ولن يتخلى عنه، حيث تواصل مع وزيري الصحة والتعليم العالي للاطمئنان على حالة إبراهيم شيكا".

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته قائلاً: "وزارة الشباب والرياضة ستدعم إبراهيم شيكا مادياً ولن تتخلى عنه".

وبالانتقال إلى عالم الفن فحرص تامر حسنى على دعم إبراهيم شيكا وإعلان التكفل بالمساعدة في علاجه ماديا، حيث نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وبعد أذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".