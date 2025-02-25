شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك فى دورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد عصر اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الأمنى لمباراة قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك فى الثالثة عصراً، لتحديد أعداد الحضور من كلا الناديين وموقف الجماهير.

وتقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين من للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك يوم 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

وتقام على مدار اليوم لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بواقع 4 مواجهات.

وتشهد هذه المواجهة لقاءات بين كل من، الزمالك مع البنك الأهلى و سبورتنج مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع سموحة و الأهلى مع الزهور.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .