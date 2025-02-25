شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الاسكواش يعودون للقاهرة اليوم بعد التتويج ببطولة تكساس والان مع تفاصيل الخبر

يعود أبطال الاسكواش المصري، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة تكساس، التي استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح ثنائي الاسكواش المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً للرجال الاسكواش، و نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، في حصد بطولة تكساس.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 0-0 ret.

وانسحب مصطفى عسل من اللقاء بسبب الإصابة، بذلك يبتعد علي فرج بصدارة التصنيف العالمي عن مصطفى عسل أقرب ملاحقيه.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 5-11, 11-6, 11-9.