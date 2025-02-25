شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته لمواجهة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس.

ويقود أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد مران النادي المصري، بعدما تولى المسؤولية عقب فسخ التعاقد مع علي ماهر بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وكان علي ماهر نجح في قيادة المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعداً مع سيمبا التنزاني، كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.