شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف زيارة إمام عاشور لـ إبراهيم شيكا ويعلق: عقبال بقية اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر خالد الغندور صورة لإمام عاشور ووالده، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء زيارتهما إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، للاطمئنان عليه ورفع معنوياته، وعلق عليها: "برافو إمام عاشور ووالده زيارة إبراهيم شيكا ورفع معنوياته والوقوف بجانبه في مرضه وعقبال بقية اللاعبين".

وكان محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، قد قال إن الوزير أشرف صبحي يتابع باهتمام حالة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق.

وأضاف الشاذلي، خلال تصريحات تليفزيونية: "الدكتور أشرف صبحي يتابع حالة إبراهيم شيكا بانتظام ووجه 6 استشاريين متخصصين للاطمئنان عليه، ولن نتخلى عنه".

وتابع: "الدكتور أشرف صبحي تواصل مع وزيري الصحة والتعليم العالي للاطمئنان على حالة إبراهيم شيكا".

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته قائلاً: "وزارة الشباب والرياضة ستدعم إبراهيم شيكا مادياً ولن تتخلى عنه".

كما تحدثت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك السابق، عن حالة زوجها الصحية خلال الفترة الماضية، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلة: "زوجي أنهى جلسات العلاج الكيماوي، وبعدها تعرض لانسداد في الأمعاء، إبراهيم لم يتناول الطعام منذ 5 أيام وخسر 7 كيلو مؤخرًا".

وأضافت: "السرطان انتشر في جسد زوجي، والأزمة المالية تسببت في تأخر جلسات الكيماوي، وزير الشباب والرياضة لم يقصر مع زوجي، لكن معهد الأورام أكد أن حالته ميؤوس منها".

واختتمت حديثها قائلة: "الحالة النفسية لزوجي سيئة، وأطالب الجميع بدعمه نفسيا قبل دعمه ماديا".